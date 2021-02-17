Матвиенко дала прогноз о сроках снятия ограничений по коронавирусу

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что основные ограничения из-за пандемии коронавируса в России будут сняты к концу мая, и организаторы Невского международного экологического конгресса смогут провести мероприятие в очном режиме, передает РИА Новости.

"Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим", - сказала спикер в среду на заседании оргкомитета конгресса.

Вместе с тем, подчеркнула законодатель, современные технологии не стоят на месте.

"К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате", - сказала Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости