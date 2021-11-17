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Людям моложе 60, уже переболевшим коронавирусом, лучше всего прививаться «Спутником Лайт», а россиянам старшего возраста – «Спутником V». Об этом сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он сообщал об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. При этом вопрос о возможности использования ее вместо обычной прививки пока остается открытым.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в мире более 100 млн человек привились российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».