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Народную актрису России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом РБК сообщил продюсер актрисы Ефим Спектор.



«Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате», — рассказал Спектор.



По его словам, неделю назад Ахеджакова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Тогда же актрисе сделали тест на коронавирус.



Актрисе 82 года. Она знаменита по своим ролям в театре «Современник», а также по таким фильмам, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и «Небеса обетованные». Также она снималась в фильмах режиссера Кирилла Серебряникова («Изображая жертву» и «Лето»).





Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва» / РБК