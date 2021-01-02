Лановой и Купченко заразились коронавирусом

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Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Лановой будет госпитализирован, сообщила ТАСС в субботу Купченко.

"Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья", - сказала Купченко.

Ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не предполагает госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

Директор Театра им. Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок уточнил ТАСС, что в субботу в театре должен был состояться показ спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" с участием Купченко, а 8 января - "Посвящение Еве" с Лановым. "Эти спектакли будут заменены, информация появится на официальном сайте театра", - сказал он.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. Служит в Театре им. Е. Б. Вахтангова с 1957 года. Сейчас занят в спектаклях "Последние луны", "Пристань" и "Посвящение Еве".

На счету Купченко более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди них "Звезда пленительного счастья", "Обыкновенное чудо", "Забытая мелодия для флейты", "Приходи на меня посмотреть" и другие. Артистка Театра им. Е. Б. Вахтангова с 1970 года. Сейчас занята в спектаклях "Евгений Онегин", "Последние луны", "Суббота, воскресенье, понедельник".

Фото: ТАСС / Михаил Метцель