Королева Елизавета Вторая и принц Филипп привились от коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп привились от коронавируса. Об этом сообщили в Букингемском дворце. Им сделали уколы в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун. Вакцину, какой компании они получили, не сообщается.

В настоящее время в Великобритании используются два препарата – американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают постояльцы и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет, а также врачи, передает Радио Маяк.