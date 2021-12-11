204

Конструкция вакцины против штамма "омикрон" собрана, но пока нет оснований менять существующую вакцину "Спутник".

Об этом заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, центр выделил новый штамм от заразившихся россиян, которые прилетели из-за рубежа.

Специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли у них мазки и просеквенировали. Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм COVID-19. Других случаев "омикрона" в России официально пока не подтверждено. Более 170 человек находятся в обсерваторах до окончания обработки данных.