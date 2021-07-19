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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения

19 июля 2021 10:11
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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения.

Об этом в эфире телеканала "Россия" сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера – Арег Тотолян. Вместе с тем, по его словам, необходимый уровень – 90%.

В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 5 млн 958 тыс случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 млн 341 тыс человек, умерли 148 тыс 419, передает Радио Маяк.

Теги: коллективный иммунитет коронавирус

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