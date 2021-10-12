Коллектив Самарской станции скорой медпомощи обращается к жителям региона в связи со сложной эпидситуацией

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Коллектив Самарской станции скорой медицинской помощи обращается к жителям региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Сотрудники "скорой" продолжают работать с повышенной нагрузкой, отмечается рост обращений в службу.

Специалисты призывают жителей соблюдать меры профилактики, своевременно обращаться за медпомощью и самое главное - пройти вакцинацию от COVID-19.

"Единственный способ обезопасить себя и своих близких - сделать прививку.

Прививки как бронежилет на войне.

Наденьте бронежилет - пройдите вакцинацию!"

Видео здесь.