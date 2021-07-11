Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 118 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самолет-амфибия Бе-200 прилетит на место ЧП из Магнитогорска.
Самолет-амфибию Бе-200 привлекут для тушения пожара в Тольятти
Для тушения привлекли вертолет и пожарный корабль, также на случай эвакуации людей развернули пункты временного размещения.
Площадь природного пожара в Тольятти увеличилась 
Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России
Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
В Рождествено в ДТП пострадал ребенок
В Рождествено в ДТП пострадал ребенок
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей

11 июля 2021 11:59
211
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей

Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации.

Об этом заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов. По его словам, вакцинация и ношение масок защитят и помогут справиться с ковидом, а про "чипирование" и прочие подобные слухи надо забыть.

Нетесов отметил, что "Спутник V" защищает от индийского варианта на 90%. Ученый также сообщил, что бессимптомное течение ковида объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета у отдельных людей. Именно они и становятся главными распространителями инфекции. Такие люди думают, что не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают многих вокруг.

Теги: вакцинация коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
08 июля 2021, 11:40
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
Чаще всего, обращаясь с таким вопросом, пациенты спрашивают о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
715
В Москве первые 11 подростков прошли вакцинацию от коронавируса
07 июля 2021, 09:30
В Москве первые 11 подростков прошли вакцинацию от коронавируса
На первоначальном этапе врачи рассматривали медицинские документы более 500 подростков. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
505
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
06 июля 2021, 13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
955
В центре внимания
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
155
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
1501
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
10 июля 2021  13:10
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
839
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
10 июля 2021  12:44
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
957
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
10 июля 2021  10:53
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
977
Весь список