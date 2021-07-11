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Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации.

Об этом заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов. По его словам, вакцинация и ношение масок защитят и помогут справиться с ковидом, а про "чипирование" и прочие подобные слухи надо забыть.

Нетесов отметил, что "Спутник V" защищает от индийского варианта на 90%. Ученый также сообщил, что бессимптомное течение ковида объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета у отдельных людей. Именно они и становятся главными распространителями инфекции. Такие люди думают, что не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают многих вокруг.