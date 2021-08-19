Я нашел ошибку
Главные новости:
"Солидарность Самара Арена" – зона COVID free.
Болельщикам: информация по посещению матча с "Сочи"
Новое решение СберБанка будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца.
Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в СберБанк Онлайн даже без банковской карты
В народе этот праздник называют Яблочным Спасом.
19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне
По данным Роспотребнадзора, 8–10% заболевших COVID-19 — дети.
Как распознать коронавирусную инфекцию у детей
На интернет-платформе Портал DA размещаются все активы, находящиеся в залоге у банка и реализуемые с торгов.
Более 250 залоговых активов было продано через аукционы на платформе Сбера Портал DA
ГУ МВД СО напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги.
Гражданам прошедшим вакцинацию аферисты могут предложить денежные бонусы
Злоумышленник потребовал передать ему 500 тысяч рублей «за решение проблем».
«Ваш родственник попал в беду»: пенсионерка из Тольятти отдала мошеннику 500 тысяч рублей
Соседи нарушили требования к устройству крыши своей части дома.
Судебные приставы помогли самарцу обеспечить гидроизоляцию кровли
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.02
EUR 86.12
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Как распознать коронавирусную инфекцию у детей

19 августа 2021 09:48
121
По данным Роспотребнадзора, 8–10% заболевших COVID-19 — дети.

По данным Роспотребнадзора, 8–10% заболевших COVID-19 — дети. Большинство переносит легко, тем не менее детские ковидные отделения заполнены. Врач-педиатр клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» Антон Равдин рассказал о том, как распознать инфекцию у детей, о лечении и профилактике.

Самому маленькому пациенту доктора было всего пять дней, он родился у мамы, больной ковидом. В стационаре малыша лечили около 10 дней, поражение лёгких дошло до 50%. Сейчас он полностью здоров. По словам врача, дети от ковида практически всегда выздоравливают. Единичные трагические случаи связаны с тяжёлыми сопутствующими патологиями.

Есть ли какие-то особые признаки, чтобы распознать начало болезни? «Нет какого-то одного конкретного признака COVID-19 у всех детей. Нужно бить тревогу, если у ребёнка пропал аппетит, появились слабость, светобоязнь, головная боль, стойкая температура. Врач решит, есть ли подозрения на ковид, необходима ли ранняя госпитализация, нужно ли дообследовать», — говорит врач.

Для диагностики коронавирусной инфекции у детей используют ПЦР-тесты и КТ лёгких.

На амбулаторном этапе протоколы лечения для разных возрастных групп похожи, а различия связаны с возрастными ограничениями применения лекарств и индивидуальными особенностями организма.

Чтобы защитить ребёнка от вируса, воздержитесь от посещения мест скопления людей — ТЦ, массовых мероприятий. Общие рекомендации укрепления иммунитета хорошо знакомы родителям — обильное питьё, регулярное проветривание квартиры, прогулки, рациональное закаливание.

Теги: дети коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на любой бумаге, компьютерная графика, а также коллаж.
18 августа 2021, 14:37
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на любой бумаге, компьютерная графика, а также коллаж. Общество
560
За сутки 20 человек умерли.
18 августа 2021, 14:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
За сутки 20 человек умерли. Здравоохранение
649
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.
20 июня 2021, 14:15
У нескольких детей в "Артеке" выявлена коронавирусная инфекция
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1134
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
624
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
850
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
885
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
728
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
957
Весь список