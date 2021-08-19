Как распознать коронавирусную инфекцию у детей

121

По данным Роспотребнадзора, 8–10% заболевших COVID-19 — дети. Большинство переносит легко, тем не менее детские ковидные отделения заполнены. Врач-педиатр клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» Антон Равдин рассказал о том, как распознать инфекцию у детей, о лечении и профилактике.



Самому маленькому пациенту доктора было всего пять дней, он родился у мамы, больной ковидом. В стационаре малыша лечили около 10 дней, поражение лёгких дошло до 50%. Сейчас он полностью здоров. По словам врача, дети от ковида практически всегда выздоравливают. Единичные трагические случаи связаны с тяжёлыми сопутствующими патологиями.



Есть ли какие-то особые признаки, чтобы распознать начало болезни? «Нет какого-то одного конкретного признака COVID-19 у всех детей. Нужно бить тревогу, если у ребёнка пропал аппетит, появились слабость, светобоязнь, головная боль, стойкая температура. Врач решит, есть ли подозрения на ковид, необходима ли ранняя госпитализация, нужно ли дообследовать», — говорит врач.



Для диагностики коронавирусной инфекции у детей используют ПЦР-тесты и КТ лёгких.



На амбулаторном этапе протоколы лечения для разных возрастных групп похожи, а различия связаны с возрастными ограничениями применения лекарств и индивидуальными особенностями организма.



Чтобы защитить ребёнка от вируса, воздержитесь от посещения мест скопления людей — ТЦ, массовых мероприятий. Общие рекомендации укрепления иммунитета хорошо знакомы родителям — обильное питьё, регулярное проветривание квартиры, прогулки, рациональное закаливание.