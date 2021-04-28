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Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии

28 апреля 2021 13:56
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Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии

Россия пережила острую фазу пандемии коронавируса, этому поспособствовали решения, принятые депутатами Госдумы. Об этом заявил в среду, 28 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

По его словам, фракция надежно поддерживает правительство в ключевых вопросах, важных для развития страны, пишут "Известия".

«И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», — отметил Мишустин.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. Вместе с тем она указала на то, что ситуация в регионах разнится. По словам Голиковой, все будет зависеть также от темпов вакцинации.

Фото pixabay.com

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