Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму

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Данные о госпитализации привитых вакциной "Спутник" со штаммом коронавируса "омикрон" сейчас отсутствуют, смертей и тяжелых случаев тоже нет. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург со ссылкой на заявления главных врачей больниц.

Также, по его словам, лабораторные данные центра подтверждают неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму. На вопрос, принято ли решение о модификации вакцины, Гинцбург ответил, что этот вопрос должен решить регулятор – Минздрав. Наработки в центре для этого есть. При этом пока остаётся прежняя рекомендация – вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через полгода.

Ранее Гинцбург заявил о 75-процентной эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" и о 100-процентной – после ревакцинации "Спутником Лайт". Защита спустя 6-12 месяцев после прививки составляет почти 56%, передает Радио Маяк.