Я нашел ошибку
Главные новости:
Акции протеста накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек
Акции протеста накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамм
Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму
Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз
Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз
С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату
С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму

23 января 2022 12:35
191
Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамм

Данные о госпитализации привитых вакциной "Спутник" со штаммом коронавируса "омикрон" сейчас отсутствуют, смертей и тяжелых случаев тоже нет. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург со ссылкой на заявления главных врачей больниц.

Также, по его словам, лабораторные данные центра подтверждают неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму. На вопрос, принято ли решение о модификации вакцины, Гинцбург ответил, что этот вопрос должен решить регулятор – Минздрав. Наработки в центре для этого есть. При этом пока остаётся прежняя рекомендация – вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через полгода.

Ранее Гинцбург заявил о 75-процентной эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" и о 100-процентной – после ревакцинации "Спутником Лайт". Защита спустя 6-12 месяцев после прививки составляет почти 56%, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
23 января 2022  13:14
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
160
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
578
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
720
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
889
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
714
Весь список