"Институт иммунологии" ФМБА подал документы в Минздрав на регистрацию препарата "Мир-19"

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Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19", передает ТАСС.

"Дата регистрации входящего номера - 14 октября 2021 года. Торговое наименование - "Мир-19". Международное непантованное наименование - синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)", - сказано в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Как ранее сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

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