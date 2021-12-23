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Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет три-шесть дней. Однако, учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Она отметила, что быстрый рост числа инфицированных в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с вариантом COVID-19 "дельта".

Напомним, "омикрон", который отличается от предыдущих штаммов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.