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Инфекционист заявил о самой заразной версии «Омикрона»

15 июня 2022 10:29
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Инфекционист Поздняков заявил о самой заразной версии «Омикрона»

Новый вариант омикрон-штамма BA.4 является более заразным, чем предыдущие варианты. Об этом заявил инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10-20% более заразен, чем предыдущие штаммы омикрон (BA1) и стелс-омикрон (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях», — сказал Поздняков в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в группе риска находятся невакцинированные. Поздняков сообщил, что новый вариант «Омикрона» способен обходить иммунитет после прививки и заражения ранними штаммами COVID-19. Он предположил, что BA.4 постепенно вытеснит другие штаммы.

На прошлой неделе в России выявили первый случай заражения вариантом ВА.4. Эту версию два месяца назад выявили в Бельгии, сообщает «Ридус». В России наблюдается распространение новых более заразных видов коронавируса, поэтому иммунолог Николай Крючков посоветовал россиянам носить маски, передают «Дни.ру».

 

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