Инфекционист советует привиться переболевшим covid-19 в легкой форме в первую волну

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Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну в лёгкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует вакцинироваться. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, этим людям «вакцинация показана в первую очередь». Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок развеял 11 мифов о вакцинации от коронавируса. По его словам, следование идее о том, что переболевшие COVID-19 не должны прививаться, может привести к повторному заражению – со временем антитела исчезают. Массовая вакцинация в России началась 18 декабря, передает Радио Маяк.