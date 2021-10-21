Иммунолог предупредил, что слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект

353

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

"Для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов - главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. <…> [Ревакцинация] через шесть месяцев - минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> - развивается иммунологический паралич", - сказал Черешнев.

Черешнев отметил, что "перебарщивать" с ревакцинацией не стоит. "Я уже слышу, что заявляют: "А я уже семь раз себе вакцину сделал. <…> Защита, я делаю все через три-четыре недели", - приводит пример академик. Он пояснил, что это истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект - разовьется вторичный иммунодефицит.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС