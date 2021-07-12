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Худрук театра рассказал о состоянии заболевшей коронавирусом Ирины Алферовой

12 июля 2021 23:03
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Сейчас актриса чувствует себя хорошо, врачи готовятся ее выписать.

Народная артистка России Ирина Алферова, попавшая в одну из московских клиник с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Врачи готовы в скором времени выписать артистку, сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Ирина Ивановна чувствует себя гораздо лучше. У нее кризис с коронавирусом прошел, и она заботится уже не о себе, а о своем муже, который с ней лежит в одной палате. Она практически уже могла быть выписана, но поскольку они в одной палате с мужем, то она пока подождет", - сказал худрук.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

 

Теги: Ирина Алферова самочувствие хорошее

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