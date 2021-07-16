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Группа американские ученых обнаружила "суперантитело" против коронавирусов

16 июля 2021 19:58
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Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей.

Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.

Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.

Авторы исследования отметили, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.

 

Фото:   соцсети

Теги: "суперантитело" американские ученые коронавирус

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