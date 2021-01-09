Грачевского ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ

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Самочувствие Бориса Грачевского, которого 31 декабря перевели в реанимацию коронавирусной больницы, ухудшилось, передает Лайф. Об этом сообщает Mash. По данным источника, создателя "Ералаша" ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

О том, что режиссёр заразился коронавирусом, стало известно 21 декабря. Тогда он изолировался дома и рассказывал, что его беспокоит только высокая температура. Позже состояние создателя "Ералаша" ухудшилось, и врачи приняли решение госпитализировать Грачевского.

Несмотря на симптомы и отрицательную динамику, сегодняшний тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Фото: Агентство "Москва"/Лайф