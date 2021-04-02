Говорить об отмене масочного режима в России преждевременно

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Говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введенных в России из-за коронавируса, преждевременно. Это может привести к подъему заболеваемости, как в Европе. Об этом сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Например, в Китае сняли маски только тогда, когда там практически перестали регистрировать случаи заболевания", – привела пример медик. Пшеничная подчеркнула, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация.

По ее словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения, выздоровели свыше 4 млн 176 тыс человек, умерли более 99 тыс.

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