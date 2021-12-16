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Госдума сегодня рассмотрит законопроект о введении QR-кодов о вакцинации в общественных местах. Документ представит депутатам вице-премьер Татьяна Голикова. Также в заседании примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Суть предложений – посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли россияне смогут только с сертификатом о прививке, перенесённом Ковиде или медотводе от вакцинации.

Он не потребуется только в аптеках и продуктовых магазинах.

Эти нормы будут действовать как минимум до 1 июня следующего года, затем их могут продлить зависимости от ситуации.

Напомним, изначально предлагалось сделать обязательным наличие сертификата для проезда в самолётах и поездах, но эту инициативу отклонили после того, как президент Владимир Путин заявил, что введение QR-кодов перед каникулами создаст «много проблем для людей», передает Радио Маяк.