Госдума обсудит снятие с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR- кодов на поездах и авиарейсах

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Госдума обсудит сегодня вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о введении QR- кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что такое решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил в своем телеграм-канале о продолжении работы по законопроекту о яр- кодах в общественных местах, так как " вопросов по-прежнему много".

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, а все риски тщательно взвесят, передает Радио Маяк.