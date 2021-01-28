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Голикова заявила, что вводить "паспорта вакцинации" в регионах России вредно

28 января 2021 17:28
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Вице-премьер сообщила, что количество пунктов вакцинации от коронавируса в России ежедневно увеличивается, сейчас оно превысило 3 тысячи.

Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Это формирует у граждан мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

"Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо", - сказала Голикова.

Она обратила внимание, что во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.

Голикова также напомнила, что форма сертификата привитого гражданина утверждена Министерством здравоохранения РФ. "Она [форма] выдается в прививочных пунктах, на сайте Едином портале государственных услуг реализована функция автоматического формирования QR-кода и информирования о вакцинации и других сервисах", - заметила вице-премьер.

Производство вакцин

Она рассказала также, что около 8,2 млн доз вакцин от коронавируса произведено в России на данный момент, в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.

"Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз", - сказала она. Голикова пояснила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами объясняется контролем качества и безопасности вакцин.

Голикова сообщила, что количество пунктов вакцинации от коронавируса в России ежедневно увеличивается, сейчас оно превысило 3 тысячи.

"Я хочу доложить, что у нас ежедневно меняется число прививочных пунктов, оно увеличивается. <...> Их число было чуть больше 1,3 тысячи, сейчас это уже 3 098 пунктов вакцинации, и за последние сутки их количество возросло на 122, потому что мы увеличиваем объем поставок вакцины в регионы страны", - сказала она.

 

Фото:    Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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