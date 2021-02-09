Голикова рассказала о примерной дате снятия всех ковид-ограничений в РФ

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Ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, сохранятся до тех пор, пока не будет провакцинировано почти 69 млн человек.

Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже произведено более 8,5 миллиона доз вакцины от коронавируса, в регионы доставили свыше 5 млн доз. Число пунктов вакцинации в стране превысило 3,5 тысячи.

Голикова отметила что ситуация с коронавирусом стабильна в 54-х российских регионах, в стадии снижения по уровню заболеваемости 29 субъектов. Нестабильная ситуация в костромской и псковской областях. По данным вице-премьера, чаще всего ковидом заражаются люди в возрасте 50 лет и старше. Смертность из-за коронавируса в январе по сравнению с декабрем снизилась на 11%, передает Радио Маяк.