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Гинцбург заявил, что коронавирус всё ещё опасен

27 февраля 2022 09:59
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Гинцбург заявил, что коронавирус всё ещё опасен

В России снижается показатель заболеваемости коронавирусом, но растёт показатель смертности, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«То, что заболеваемость пошла на спад, ещё не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть ещё такой показатель, как смертность, к сожалению, он растёт», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, по-прежнему необходимо делать прививку.

Ранее Гинцбург высказался о возможном влиянии санкций на производство «Спутника V». По его словам, любые ограничения будут быстро преодолены «за счёт собственного потенциала».

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