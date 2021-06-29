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Гинцбург: вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода

29 июня 2021 16:05
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Это требуется делать и тем, кто уже переболел, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи.

Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

 "В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, - и написано совершенно правильно - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови. И когда вирус попадает к нам, не дай бог, и мы будем инфицированы, чтобы он встретился сразу же с высокой концентрацией антител, которые его будут нейтрализовать", - сказал он на пресс-конференции во вторник, еще раз призвав всех граждан вакцинироваться.

"Если мы в течение двух, трех, четырех месяцев сможем провакцинировать - а мы должны это сделать - большую часть нашего населения, порядка 70%, тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок, перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий, ресторанов и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом", - подчеркнул Гинцбург.

"Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания", - отметил он.

По словам Гинцбурга, порядка 90% новых случаев заражения в России приходятся на индийский штамм. 

 

Фото:   Владимир Смирнов/ТАСС

Теги: вакцинация для переболевших каждые полгода

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