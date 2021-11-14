Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода

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Ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно [заново прививаться] раз в шесть месяцев», — отметил он в комментарии «РИА Новости», опубликованном 14 ноября.

Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

Директор Центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации, и он с ним солидарен.

Ревакцинация важна, поскольку титр антител у человека понижается уже через полгода, заключил эксперт.

Ранее, 12 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%, сообщают "Известия".