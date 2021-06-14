Гинцбург предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса

Медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к активизации формирования измененных штаммов COVID-19.

Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцинироваться нужно быстро, и лучше – всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть – нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами, пояснил ученый.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы этого заболевания опасны, но необходимо отслеживать все изменения.