Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в озере утонул пенсионер
В Самарской области в озере утонул пенсионер
В центре Самары хотят построить еще высотки
В центре Самары хотят построить еще высотки
Гинцбург предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса
Гинцбург предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса
Самарец обманом получил 25 тысяч матпомощи
Самарец обманом получил 25 тысяч матпомощи
Очередная резиновая квартира нашлась в Тольятти
Очередная резиновая квартира нашлась в Тольятти
НАТО перестанет считать Россию «конструктивным партнером»
НАТО перестанет считать Россию «конструктивным партнером»
В России началась четырехдневная рабочая неделя
В России началась четырехдневная рабочая неделя
На время проведения монтажных работ на этих участках полностью приостановлено автомобильное движение.
Специалисты Т Плюс меняют магистральные трубопроводы под тремя самарскими автомагистралями
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Гинцбург предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса

14 июня 2021 11:24
95
Гинцбург предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса

Медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к активизации формирования измененных штаммов COVID-19.

Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцинироваться нужно быстро, и лучше – всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть – нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами, пояснил ученый.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы этого заболевания опасны, но необходимо отслеживать все изменения.

Теги: вакцинация Гинцбург коронавирус новые штаммы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021, 13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
Каждый житель и гость праздничных мероприятий сможет пройти не только вакцинацию от COVID-19, но и 1 этап диспансеризации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
806
Ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно
11 июня 2021, 09:23
Ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно
Хуже всего она в тех регионах, где массово не соблюдаются профилактические меры, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
520
От коронавируса в Самарской области прививку сделали больше 427 тысяч человек
09 июня 2021, 09:34
От коронавируса в Самарской области прививку сделали больше 427 тысяч человек
Оперативный штаб: коллективный иммунитет нужно сформировать к началу осени. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
733
В центре внимания
Жара вернулась в Самарскую область
13 июня 2021  13:31
Жара вернулась в Самарскую область
451
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
724
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1489
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
804
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
1083
Весь список