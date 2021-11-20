Гинцбург поддержал предложение пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников

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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

Ранее ввести такую меру предложил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. По его мнению, это непрофессионально. "Полностью поддерживаю эти предложения. Таких специалистов надо лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, потому что они используют свое служебное положение во вред людям", – сказал Гинцбург РИА Новости.