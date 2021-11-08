Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 ноября в регионе подтверждено 1736 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 653 в г. Самара

- 386 в г. Тольятти

- 86 в г. Новокуйбышевск

- 72 в г. Сызрань

- 68 в г. Отрадный

- 47 в г. Кинель

- 31 в Нефтегорском районе

- 28 в Сергиевском районе

- 26 в Ставропольском районе

- 26 в Волжском районе

- 22 в г. Чапаевск

- 20 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 20 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Кинельском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 13 в Пестравском районе

- 14 в Похвистневском районе

- 12 в Клявлинском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 12 в Красноярском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 6 в Борском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Сызранском районе

1610 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 126 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 146100 случаев коронавируса.



Скончались 4833 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 83, 83, 83, 83, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 66, 71, 71, 81, 83 лет;

мужчины 49, 57, 64, 66 лет;

женщины 39, 51 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщины 63, 72, 74, 80 лет, мужчина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 151,36, по стране - 169,87.

​​Коэффициент летальности в области - 3,31, в стране - 2,81.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8235, нарастающим итогом 4204174.

Фото: оперштаб СО