Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.
Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»
Больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики.
Подразделения Кошкинской больницы оснащаются новым медоборудованием
У индивидуального предпринимателя были обнаружены 1 071 пара носков, маркированных товарными знаками CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, Tik Tok и др.
В Оренбурге самарские таможенники выявили контрафактные товары на 4 млн рублей
Благодаря принятому решению свое жилье сможет приобрести многодетная семья Никитиных из Клявлинского района.
По решению Дмитрия Азарова многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, получат новое жилье
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам
Следствием собрана достаточная доказательственная база.
В Красноглинском районе пойдет под суд мужчина, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа
Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции.
В регионе продолжается акция «В Новый год – без долгов!» для предпринимателей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.4
-0.09
EUR 82.54
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 ноября 2021 15:14
189
В Самаре за сутки заболели 653 человека.

8 ноября в регионе подтверждено 1736 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 653 в г. Самара
- 386 в г. Тольятти
- 86 в г. Новокуйбышевск
- 72 в г. Сызрань
- 68 в г. Отрадный
- 47 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 26 в Ставропольском районе
- 26 в Волжском районе
- 22 в г. Чапаевск
- 20 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 20 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Кинельском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 13 в Пестравском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 12 в Красноярском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Борском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Сызранском районе
1610 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 126 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 146100 случаев коронавируса.

Скончались 4833 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 83, 83, 83, 83, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 66, 71, 71, 81, 83 лет;
мужчины 49, 57, 64, 66 лет;
женщины 39, 51 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщины 63, 72, 74, 80 лет, мужчина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 151,36, по стране - 169,87.
​​Коэффициент летальности в области - 3,31, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8235, нарастающим итогом 4204174.

 

Фото:   оперштаб СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
8 ноября 2021  17:45
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
30
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
290
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
248
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3787
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
323
Весь список