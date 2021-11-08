Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 ноября в регионе подтверждено 1736 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 653 в г. Самара
- 386 в г. Тольятти
- 86 в г. Новокуйбышевск
- 72 в г. Сызрань
- 68 в г. Отрадный
- 47 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 26 в Ставропольском районе
- 26 в Волжском районе
- 22 в г. Чапаевск
- 20 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 20 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Кинельском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 13 в Пестравском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 12 в Красноярском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Борском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Сызранском районе
1610 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 126 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 146100 случаев коронавируса.
Скончались 4833 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 83, 83, 83, 83, 83, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 66, 71, 71, 81, 83 лет;
мужчины 49, 57, 64, 66 лет;
женщины 39, 51 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщины 63, 72, 74, 80 лет, мужчина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 151,36, по стране - 169,87.
Коэффициент летальности в области - 3,31, в стране - 2,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8235, нарастающим итогом 4204174.
Фото: оперштаб СО