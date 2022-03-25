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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

25 марта 2022 15:23
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В Самаре за сутки заболели 222 человека.

На 25 марта в регионе за сутки госпитализировано 107 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7539, нарастающим итогом 6101165.
 Подтверждено за сутки 553 случая COVID-19:

- 222 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 21 в г. Сызрань
- 18 в Исаклинском районе
- 17 в Волжском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 14 в Богатовском районе
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Жигулевск
- 12 в Красноармейском районе
- 12 в Шигонском районе
- 11 в Хворостянском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Пестравском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Похвистневском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в Нефтегорском районе
- 9 в Безенчукском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Кошкинском районе
508 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 372398 случаев коронавируса.
Скончались 7501 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.

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