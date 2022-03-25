Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 25 марта в регионе за сутки госпитализировано 107 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7539, нарастающим итогом 6101165.

Подтверждено за сутки 553 случая COVID-19:

- 222 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 21 в г. Сызрань

- 18 в Исаклинском районе

- 17 в Волжском районе

- 14 в Клявлинском районе

- 14 в Богатовском районе

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Жигулевск

- 12 в Красноармейском районе

- 12 в Шигонском районе

- 11 в Хворостянском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Пестравском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Похвистневском районе

- 9 в Ставропольском районе

- 9 в Нефтегорском районе

- 9 в Безенчукском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Кошкинском районе

508 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 372398 случаев коронавируса.

Скончались 7501 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.