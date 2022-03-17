Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

179

На 17 марта в регионе за сутки госпитализирован 191 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8095, нарастающим итогом 6048328.

Подтверждено за сутки 1003 случая COVID-19:

- 379 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 40 в Волжском районе

- 36 в г. Сызрань

- 35 в Борском районе

- 30 в г. Отрадный

- 29 в г. Новокуйбышевск

- 29 в г. Чапаевск

- 27 в Челно-Вершинском районе

- 26 в Кошкинском районе

- 25 в Кинельском районе

- 25 в г. Похвистнево

- 20 в Клявлинском районе

- 20 в Шигонском районе

- 19 в Камышлинском районе

- 19 в Безенчукском районе

- 18 в г. Жигулевск

- 17 в Шенталинском районе

- 14 в Нефтегорском районе

- 13 в Сергиевском районе

- 13 в г. Октябрьск

- 12 в Приволжском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Пестравском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в Алексеевском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в г. Кинель

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Сызранском районе

852 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 151 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 366386 случаев коронавируса.

Скончались 7370 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.