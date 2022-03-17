Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 17 марта в регионе за сутки госпитализирован 191 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8095, нарастающим итогом 6048328.
Подтверждено за сутки 1003 случая COVID-19:
- 379 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 40 в Волжском районе
- 36 в г. Сызрань
- 35 в Борском районе
- 30 в г. Отрадный
- 29 в г. Новокуйбышевск
- 29 в г. Чапаевск
- 27 в Челно-Вершинском районе
- 26 в Кошкинском районе
- 25 в Кинельском районе
- 25 в г. Похвистнево
- 20 в Клявлинском районе
- 20 в Шигонском районе
- 19 в Камышлинском районе
- 19 в Безенчукском районе
- 18 в г. Жигулевск
- 17 в Шенталинском районе
- 14 в Нефтегорском районе
- 13 в Сергиевском районе
- 13 в г. Октябрьск
- 12 в Приволжском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Пестравском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в Алексеевском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в г. Кинель
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Сызранском районе
852 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 151 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 366386 случаев коронавируса.
Скончались 7370 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.