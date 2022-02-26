Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 26 февраля в регионе за сутки госпитализировано 399 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10862, нарастающим итогом 5866453.

Подтверждено за сутки 4220 случаев COVID-19:

- 1576 в г. Самара

- 619 в г. Тольятти

- 302 в Сергиевском районе

- 154 в г. Кинель

- 142 в г. Сызрань

- 137 в Волжском районе

- 136 в Нефтегорском районе

- 124 в г. Новокуйбышевск

- 123 в г. Отрадный

- 105 в г. Чапаевск

- 74 в г. Жигулевск

- 69 в Красноярском районе

- 57 в Похвистневском районе

- 57 в Приволжском районе

- 52 в Пестравском районе

- 53 в Богатовском районе

- 49 в г. Похвистнево

- 45 в Безенчукском районе

- 44 в Кинельском районе

- 44 в Кошкинском районе

- 38 в Большеглушицком районе

- 35 в Шигонском районе

- 29 в Хворостянском районе

- 28 в Красноармейском районе

- 27 в г. Октябрьск

- 24 в Исаклинском районе

- 22 в Алексеевском районе

- 19 в Челно-Вершинском районе

- 12 в Шенталинском районе

- 10 в Борском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 5 в Сызранском районе

- 2 в Елховском районе

4002 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 218 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 317690 случаев коронавируса.

Скончались 7070 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.



Дополнительно на 24.02.2022:

- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 910 на 100 тысяч населения (ПФО – 373, РФ – 346); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 414, Кировская область – 387;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 133 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 97, РФ – 84); в начале списка в ПФО – Пермский край – 156, Ульяновская область – 136, Кировская область – 134;

- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Пензенская область – 14, Республика Мордовия –12; Оренбургская область – 8;

- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 13, РФ – 16). В начале списка – Кировская область – 105, Пензенская область – 14.

Фото: pixabay