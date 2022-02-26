Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 26 февраля в регионе за сутки госпитализировано 399 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10862, нарастающим итогом 5866453.
Подтверждено за сутки 4220 случаев COVID-19:
- 1576 в г. Самара
- 619 в г. Тольятти
- 302 в Сергиевском районе
- 154 в г. Кинель
- 142 в г. Сызрань
- 137 в Волжском районе
- 136 в Нефтегорском районе
- 124 в г. Новокуйбышевск
- 123 в г. Отрадный
- 105 в г. Чапаевск
- 74 в г. Жигулевск
- 69 в Красноярском районе
- 57 в Похвистневском районе
- 57 в Приволжском районе
- 52 в Пестравском районе
- 53 в Богатовском районе
- 49 в г. Похвистнево
- 45 в Безенчукском районе
- 44 в Кинельском районе
- 44 в Кошкинском районе
- 38 в Большеглушицком районе
- 35 в Шигонском районе
- 29 в Хворостянском районе
- 28 в Красноармейском районе
- 27 в г. Октябрьск
- 24 в Исаклинском районе
- 22 в Алексеевском районе
- 19 в Челно-Вершинском районе
- 12 в Шенталинском районе
- 10 в Борском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 5 в Сызранском районе
- 2 в Елховском районе
4002 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 218 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 317690 случаев коронавируса.
Скончались 7070 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.
Дополнительно на 24.02.2022:
- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 910 на 100 тысяч населения (ПФО – 373, РФ – 346); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 414, Кировская область – 387;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 133 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 97, РФ – 84); в начале списка в ПФО – Пермский край – 156, Ульяновская область – 136, Кировская область – 134;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Пензенская область – 14, Республика Мордовия –12; Оренбургская область – 8;
- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 13, РФ – 16). В начале списка – Кировская область – 105, Пензенская область – 14.
Фото: pixabay