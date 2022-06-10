Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области за минувшие сутки выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции:
- 25 в г. Самара
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Тольятти
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Сызрань
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
36 человек госпитализированы.
Фото: pexels