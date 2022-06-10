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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

10 июня 2022 14:05
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В Самаре за сутки заболели 25 человек.

В Самарской области за минувшие сутки выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции:

- 25 в г. Самара

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Тольятти

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Сызрань

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе

36 человек госпитализированы.

 

Фото:    pexels

Теги: Коронавирус

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