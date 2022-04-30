Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

30 апреля в Самарской области выявлено 129 новых случаев коронавируса:
- 49 в г. Самара
- 15 в Волжском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Тольятти
- 7 в Алексеевском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Шигонском районе