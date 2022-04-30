Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

227

30 апреля в Самарской области выявлено 129 новых случаев коронавируса:

- 49 в г. Самара

- 15 в Волжском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Тольятти

- 7 в Алексеевском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Борском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Шигонском районе