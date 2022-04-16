Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

16 апреля в Самарской области выявлен 201 случай коронавирусной инфекции:
- 93 в г. Самара
- 18 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Пестравском районе