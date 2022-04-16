Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 апреля в Самарской области выявлен 201 случай коронавирусной инфекции:

- 93 в г. Самара

- 18 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Волжском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Пестравском районе