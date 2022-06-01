Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области выявлены 66 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 29 в г. Самара
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Волжском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в г.Новокуйбышевск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Тольятти
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
Госпитализированы 62 человека.