Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области выявлены 66 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 29 в г. Самара

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Волжском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в г.Новокуйбышевск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Тольятти

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе

Госпитализированы 62 человека.