Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 19 мая выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:



- 28 в г. Самара

- 9 в г. Тольятти

- 8 в г. Сызрань

- 5 в Волжском районе

- 4 в Борском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Чапаевской

- 2 в г. Кинель

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

Госпитализированы 40 человек.