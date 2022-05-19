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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

19 мая 2022 14:08
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В Самаре за сутки заболели 28 человек.

В Самарской области 19 мая выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 28 в г. Самара
- 9 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 4 в Борском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Чапаевской
- 2 в г. Кинель
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе

Госпитализированы 40 человек.

Теги: Коронавирус

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