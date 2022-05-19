Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 19 мая выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 28 в г. Самара
- 9 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 4 в Борском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Чапаевской
- 2 в г. Кинель
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
Госпитализированы 40 человек.