Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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18 мая в Самарской области выявлены 75 новых случая коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в г. Тольятти

- 4 в г. Кинель

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе