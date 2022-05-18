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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

18 мая 2022 18:27
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В Самаре за сутки заболели 17 человек.

18 мая в Самарской области выявлены 75 новых случая коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в г. Тольятти
- 4 в г. Кинель
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе

Теги: Коронавирус

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