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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

14 мая 2022 14:05
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В Самаре за сутки заболели 28 человек.

14 мая в Самарской области выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции: 

- 28 в г. Самара

- 7 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Тольятти

- 4 в Борском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

Госпитализированы 68 заразившихся.

60 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;

9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Теги: Коронавирус

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