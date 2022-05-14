Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

14 мая в Самарской области выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 28 в г. Самара
- 7 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Тольятти
- 4 в Борском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
Госпитализированы 68 заразившихся.
60 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.