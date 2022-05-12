Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

12 мая в Самарской области выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции:
- 14 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в г. Сызрань
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск