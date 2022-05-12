Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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12 мая в Самарской области выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции:

- 14 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в г. Сызрань

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск