Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

21 апреля в регионе выявлено 178 новых случаев коронавируса:
- 81 в г. Самара
- 16 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Волжском районе
Фото: pixabay