Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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21 апреля в регионе выявлено 178 новых случаев коронавируса:

- 81 в г. Самара

- 16 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Волжском районе

Фото: pixabay