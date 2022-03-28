Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 28.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 74 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7163, нарастающим итогом 6125317.
Подтвержден за сутки 461 случай COVID-19:
- 273 в г. Самара
- 49 в г. Тольятти
- 29 в г. Сызрань
- 22 в г.Новокуйбышевск
- 22 в г. Жигулевск
- 13 в Кинельском районе
- 13 в г. Кинель
- 11 в Клявлинском районе
- 9 в г. Отрадный
- 5 в Елховском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в г. Октябрьск
368 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 93 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 373928 случаев коронавируса.
Скончались 7540 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.
Фото: pixabay