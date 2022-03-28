Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 28.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 74 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7163, нарастающим итогом 6125317.

Подтвержден за сутки 461 случай COVID-19:

- 273 в г. Самара

- 49 в г. Тольятти

- 29 в г. Сызрань

- 22 в г.Новокуйбышевск

- 22 в г. Жигулевск

- 13 в Кинельском районе

- 13 в г. Кинель

- 11 в Клявлинском районе

- 9 в г. Отрадный

- 5 в Елховском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в г. Октябрьск

368 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 93 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 373928 случаев коронавируса.

Скончались 7540 человек (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Фото: pixabay