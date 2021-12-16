Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

43

16 декабря в регионе подтвержден 626 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 233 в г. Самара

- 204 в г. Тольятти

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Волжском районе

- 18 в г. Чапаевск

- 17 в Нефтегорском районе

- 15 в г. Сызрань

- 14 в г. Кинель

- 13 в Борском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в Кинельском районе

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Жигулевск

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сергиевском районе

599 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 192290 случая коронавируса.



Скончались 5993 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 56, 61, 66, 68, 73 лет;

мужчина 64 года, женщины 59, 62, 64, 68, 74, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 56, 77, 79, 82 лет, мужчины 67, 70, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 46, 72, 74, 79 лет;

мужчины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчина 74 лет, женщина 45 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 47 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 187,69, по стране - 201,39.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,9.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14531, нарастающим итогом 4741484.

Фото: оперштаб СО