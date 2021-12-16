Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 декабря в регионе подтвержден 626 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 233 в г. Самара
- 204 в г. Тольятти
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Волжском районе
- 18 в г. Чапаевск
- 17 в Нефтегорском районе
- 15 в г. Сызрань
- 14 в г. Кинель
- 13 в Борском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в Кинельском районе
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Жигулевск
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сергиевском районе
599 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 192290 случая коронавируса.
Скончались 5993 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 56, 61, 66, 68, 73 лет;
мужчина 64 года, женщины 59, 62, 64, 68, 74, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 56, 77, 79, 82 лет, мужчины 67, 70, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 46, 72, 74, 79 лет;
мужчины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчина 74 лет, женщина 45 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 47 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 187,69, по стране - 201,39.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,9.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14531, нарастающим итогом 4741484.
Фото: оперштаб СО