Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

90

30 ноября в регионе подтвержден 908 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 364 в г. Тольятти

- 175 в г. Самара

- 64 в Кинель-Черкасском районе

- 42 в г. Чапаевск

- 41 в Волжском районе

- 38 в г. Сызрань

- 35 в Нефтегорском районе

- 30 в Сергиевском районе

- 21 в г. Жигулевск

- 13 в Ставропольском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Красноармейском районе

- 6 в Сызранском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Пестравском районе

760 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Скончались 5492 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 33, 35, 46, 60, 65, 69, 79 лет;

женщины 64, 73, 86, 87, 88 лет;

женщины 79, 84, 85 лет, мужчины 65, 67, 70, 75, 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 58, 60, 79 лет, женщины 64, 69, 73, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 83 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 172, по стране - 188,49

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,86.

Фото: оперштаб СО