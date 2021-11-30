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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 ноября 2021 14:19
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В Самаре за сутки заболели 364 человека.

30 ноября в регионе подтвержден 908 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 364 в г. Тольятти
- 175 в г. Самара
- 64 в Кинель-Черкасском районе
- 42 в г. Чапаевск
- 41 в Волжском районе
- 38 в г. Сызрань
- 35 в Нефтегорском районе
- 30 в Сергиевском районе
- 21 в г. Жигулевск
- 13 в Ставропольском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Красноармейском районе
- 6 в Сызранском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Пестравском районе
760 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5492 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 33, 35, 46, 60, 65, 69, 79 лет;
женщины 64, 73, 86, 87, 88 лет;
женщины 79, 84, 85 лет, мужчины 65, 67, 70, 75, 77, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 58, 60, 79 лет, женщины 64, 69, 73, 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 83 лет, женщина 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 172, по стране - 188,49
​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,86.

 

Фото:    оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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