Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 ноября в регионе подтверждено 1798 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 685 в г. Самара

- 398 в г. Тольятти

- 90 в г. Новокуйбышевск

- 68 в г. Отрадный

- 67 в г. Сызрань

- 48 в г. Кинель

- 40 в Сергиевском районе

- 34 в Нефтегорском районе

- 28 в г. Чапаевск

- 27 в Ставропольском районе

- 25 в Кинель-Черкасском районе

- 23 в г. Похвистнево

- 22 в Волжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 18 в Приволжском районе

- 16 в Кинельском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Большеглушицком районе

- 14 в Красноярском районе

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 13 в Кошкинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Камышлинском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

1628 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 170 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 153257 случаев коронавируса.

Скончались 4945 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 62, 63, 68, 76 лет, женщины 59, 72, 74, 77, 79, 82, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 59, 62, 73, 81 года, женщины 80, 85, 92, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 38 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 97 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 154,87, по стране - 173,24.

​​Коэффициент летальности в области - 3,23, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14474, нарастающим итогом 4249422.

Фото: pixabay

