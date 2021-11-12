Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 ноября в регионе подтверждено 1798 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 685 в г. Самара
- 398 в г. Тольятти
- 90 в г. Новокуйбышевск
- 68 в г. Отрадный
- 67 в г. Сызрань
- 48 в г. Кинель
- 40 в Сергиевском районе
- 34 в Нефтегорском районе
- 28 в г. Чапаевск
- 27 в Ставропольском районе
- 25 в Кинель-Черкасском районе
- 23 в г. Похвистнево
- 22 в Волжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 18 в Приволжском районе
- 16 в Кинельском районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Большеглушицком районе
- 14 в Красноярском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 13 в Кошкинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Камышлинском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
1628 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 170 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 153257 случаев коронавируса.
Скончались 4945 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 62, 63, 68, 76 лет, женщины 59, 72, 74, 77, 79, 82, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 59, 62, 73, 81 года, женщины 80, 85, 92, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 38 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 97 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 154,87, по стране - 173,24.
Коэффициент летальности в области - 3,23, в стране - 2,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14474, нарастающим итогом 4249422.
Фото: pixabay