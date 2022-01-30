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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

30 января 2022 14:18
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В Самаре за сутки заболели 863 человека.

На 30.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 249 пациентов.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20048, нарастающим итогом 5312468.
 Подтверждено за сутки 2155 случаев COVID-19:
- 863 в г. Самара
- 657 в г. Тольятти
- 142 в г. Сызрань
- 111 в г. Новокуйбышевск
- 172 в г. Кинель
- 46 в Кинельском районе
- 43 в г. Отрадный
- 23 в г. Октябрьск
- 20 в Пестравском районе
- 18 в Исаклинском районе
- 15 в Красноармейском районе
- 15 в Клявлинском районе
- 7 в Елховском районе
- 9 в Шигонском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 6 в Сызранском районе
1921 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 234 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 219272 случая коронавируса.
Скончались 6684 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.

Дополнительно На 28.01.2022:
- Самарская область занимает 5 место по охвату тестированием – 753 на 100 тысяч населения (ПФО – 652, РФ – 697); лидеры в ПФО Чувашия – 926, Пермский край – 917, Республика Башкортостан – 802;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 63 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 45, РФ – 77); в начале списка в ПФО – Пермский край – 100, Ульяновская область – 64;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 164,5% (ПФО – 139,8, РФ – 110,9%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 239,4%, Ульяновская область – 228,7%, Оренбургская область – 220,5%;
- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 13 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 5), в начале списка – Чувашия – 14, Пензенская область – 8, Республика Мордовия –7;
- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 11). В начале списка – Кировская область – 21, Республика Чувашия и Нижегородская область – 16.

 

Фото:   pixabay

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