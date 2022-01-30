Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

240

На 30.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 249 пациентов.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20048, нарастающим итогом 5312468.

Подтверждено за сутки 2155 случаев COVID-19:

- 863 в г. Самара

- 657 в г. Тольятти

- 142 в г. Сызрань

- 111 в г. Новокуйбышевск

- 172 в г. Кинель

- 46 в Кинельском районе

- 43 в г. Отрадный

- 23 в г. Октябрьск

- 20 в Пестравском районе

- 18 в Исаклинском районе

- 15 в Красноармейском районе

- 15 в Клявлинском районе

- 7 в Елховском районе

- 9 в Шигонском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 6 в Сызранском районе

1921 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 234 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 219272 случая коронавируса.

Скончались 6684 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.



Дополнительно На 28.01.2022:

- Самарская область занимает 5 место по охвату тестированием – 753 на 100 тысяч населения (ПФО – 652, РФ – 697); лидеры в ПФО Чувашия – 926, Пермский край – 917, Республика Башкортостан – 802;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 63 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 45, РФ – 77); в начале списка в ПФО – Пермский край – 100, Ульяновская область – 64;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 164,5% (ПФО – 139,8, РФ – 110,9%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 239,4%, Ульяновская область – 228,7%, Оренбургская область – 220,5%;

- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 13 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 5), в начале списка – Чувашия – 14, Пензенская область – 8, Республика Мордовия –7;

- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 11). В начале списка – Кировская область – 21, Республика Чувашия и Нижегородская область – 16.

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