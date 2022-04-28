Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 апреля в Самарской области выявлено 136 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 45 в г. Самара

- 14 в г. Тольятти

- 14 в г. Чапаевск

- 10 в Безенчукском районе

- 8 в г. Сызрань

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Октябрьск

Фото: pixabay