Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 апреля в Самарской области выявлено 136 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 45 в г. Самара
- 14 в г. Тольятти
- 14 в г. Чапаевск
- 10 в Безенчукском районе
- 8 в г. Сызрань
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Октябрьск
Фото: pixabay