Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 апреля в регионе выявлено 175 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 62 в г. Самара
- 24 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в г. Кинель
- 6 в Большечерниговском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Волжском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
Фото: pixabay