Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 апреля в регионе выявлено 175 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара

- 24 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в г. Кинель

- 6 в Большечерниговском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Волжском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

Фото: pixabay